В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который подозревается в хищении более 10 млн рублей

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 48-летнего руководителя кемеровского предприятия в сфере обращения с отходами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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