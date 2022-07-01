Участники форума «Сильные идеи для нового времени» ищут инвестиции для своих инициатив

Московский стартап планирует создать образовательную криптовалюту для школьников и студентов, а предприниматели из Санкт-Петербурга – решить проблемы интернет-шопинга за счет создания онлайн-примерочных в формате специального мобильного приложения.
Московский стартап планирует создать образовательную криптовалюту для школьников и студентов, а предприниматели из Санкт-Петербурга – решить проблемы интернет-шопинга за счет создания онлайн-примерочных в формате специального мобильного приложения.
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