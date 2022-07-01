Нижегородская правда

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    "Uralruin в Екатеринбурге": а что, у уральских киржаков не нашлось русского названия объекта? Красивше так, что ли? С...Нижегородская ярм...
  • Павел К
    Вечная память этому парню. И низкий поклон его родителям.Военнослужащий ни...
  • Надежда Никитина
    Боже мой, сколько же еще уродов на свете.Оперативники заде...

Участники форума «Сильные идеи для нового времени» ищут инвестиции для своих инициатив

Участники форума «Сильные идеи для нового времени» ищут инвестиции для своих инициатив

Московский стартап планирует создать образовательную криптовалюту для школьников и студентов, а предприниматели из Санкт-Петербурга – решить проблемы интернет-шопинга за счет создания онлайн-примерочных в формате специального мобильного приложения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх