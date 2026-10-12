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Дизельная сделка Путина и Трампа сорвала Зеленского с резьбы

Дизельная сделка Путина и Трампа сорвала Зеленского с резьбы

Примерно через 10 минут после новости о телефонном разговоре Путина и Трампа и снятии американских санкций с российского дизельного топлива Зеленский отреагировал.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

А резьба как бы на болту была? А болт наверно находился в жопе у Зеленского. Интересно, рамер болта какой был и шаг у резьбы тоже? Если шаг был большой, то то, куда он был вкручен долго будет заживать.