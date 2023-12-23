Сольник “Затанна” Эмиральд Феннелл отменён Киновселенная DC вступает в фазу ...

Сольник “Затанна” Эмиральд Феннелл отменёнКиновселенная DC вступает в фазу масштабной перезагрузки, в которой не нашлось места для многих уже знакомых персонажей от Чудо-женщины до Аквамена в исполнении Галь Гадот и Джейсона Момоа.