Сольник “Затанна” Эмиральд Феннелл отменён Киновселенная DC вступает в фазу ...

Сольник “Затанна” Эмиральд Феннелл отменёнКиновселенная DC вступает в фазу масштабной перезагрузки, в которой не нашлось места для многих уже знакомых персонажей от Чудо-женщины до Аквамена в исполнении Галь Гадот и Джейсона Момоа.
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