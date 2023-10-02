По факту гибели мужчины на Ладоге Следком Карелии начал проверку

Карельские следователи проводяи проверку в связи с происшествием на Ладожском озере. По предварительным данным установлено, что 1 октября 2023 года незарегистрированная в МЧС группа из 8 человек осуществляла водный поход на каяках по акватории Ладожского озера.
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