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20-летняя "медсестра" обворовывала пенсионерок вместе с подельником

20-летняя "медсестра" обворовывала пенсионерок вместе с подельником

В Людиново суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Брянской области, её обвиняют в совершении краж группой лиц по сговору с незаконным проникновением в жилище, сообщили в калужской прокуратуре.

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