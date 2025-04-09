20-летняя "медсестра" обворовывала пенсионерок вместе с подельником

В Людиново суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Брянской области, её обвиняют в совершении краж группой лиц по сговору с незаконным проникновением в жилище, сообщили в калужской прокуратуре.
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