Итоги пятницы и года по биржевым индексам США

Индекс S&P 500 завершил год 9-ти недельным ростом, с незначительным падением в пятницу на 0,28%. Американский широкий рынок акций подарил инвесторам 24% годовой прибыли и затяжное рождественское ралли, начатое еще в октябре.
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