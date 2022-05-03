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В Госдуме оценили сроки перехода на четырёхдневную рабочую неделю

В Госдуме оценили сроки перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Ярослав Нилов назвал это вопросом ближайшего будущего. фото: t.me/nilov_official Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, заявил 3 мая председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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