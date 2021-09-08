ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Вернуть смертную казнь казнокрадам , педофилам, убийцам!!!Всегда и у всех н...
  • Горский Виктор
    Мы ушли от темы, а главное - Кедми, Соловьёв, Сатановский,... и проч.. 1. С какого бодуна разделили Ленина и Троцкого...Мое отношение к с...
  • Алексей
    Это не поможет, они будут убивать.Всегда и у всех н...

Каким должно быть наказание для убийц детей

Каким должно быть наказание для убийц детей

Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми.

Вернуться к статье
3318
Обсудить
ВЛАДИСЛАВ
Как не бывает бывших алкоголиков и наркоманов, так и никогда не исправятся такие упыри как этот. Только смертная казнь. Если этот упырь даже под страхом наказания не смог себя сдержать от насилия над детьми значит:
ВЛАДИСЛАВ
1. Он до своей судимости уже насиловал детей и получал от этого кайф, который вошёл у него в привычку и сформировал зависимость. Просто изнасилованные скрыли этот факт. 2. Он никогда не остановится если эта зависимость уже сформировалась.
Василий Морозов
Смерть - это слишком просто. Пожизненное!
StarPer
За ваш счёт.
Владимир Eвтушенко
Почему мы должны десятилетиями кормить мразей?
Альбина Колесникова
Срочно менять законодательство насильник должен сидеть пожизнено.
Владимир Eвтушенко
Только расстрел
Владимир Соловьев
Вопрос всем, если полицаи работать не умеют и не хотят, берут первого попавшего, выбивают признание, как тогда? в нашей стране все органы правосудия, работают только на охрану власти, охранники, на нас им наплевать. Уверено утверждать что они раскрывают преступления, наивно.
Сергей Козин
Для убийц-педофилов должна применяться смертная казнь с отсрочкой приговора на 5-10 лет. Если за это время не находятся доказательства невиновности, она должна приводиться в исполнение. Никакое пожизненное или 25 летнее заключение таких людей не исправят. Да и вообще за смерть другого человека любой убийца должен платить своей жизнью, особенно, пьяные водители, серийники и извращенцы
Людмила Редько
Ну да, насильник держал в сексуальном рабстве двух девочек, уже вышел на свободу и с глумливой улыбочкой дает лошади интервью, типа он теперь чист перед законом. За подобные преступления только пожизненное и не в колонии, а в одиночке.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Все, что касается насильников детей-смерть
Сергей Козин
есть риск несправедливого обвинения из-за недоразумения или неверной трактовки его действий
zoubova
Для этого есть органы расследования.Смерть паразитам!
Николай Хоменко
Однозначно смерть, казнить принародно на площади, отрезать , уши и половые органы, пока эта падаль не истечёт кровью.
Lehanaizhe
Однозначно смерть
Алексей Чистополов
Я не судья, но эти дети будущие мамы, наказание в рамках закона должно быть максимально жёстким. Смертный приговор для таких людей слишком просто.
юра федулов
Смерть!!!
Валерий Федосеев
как минимум для таких уродов - пожизненное...
alexander
Что касается педофилов, то тут нужна не смертная казнь, о которой метают те, кто стремится в палачи с генеральскими погонами, как это было при Сталине, а медики. Только они смогли бы разработать надежный метод по решению суда лишать опасных инвалидов половой похоти.
Владимир Кудряшов
Таким ТВАРЯМ ТОЛЬКО МУЧИТЕЛЬНАЯ смерная казнь!!!
РОМАН Молчанов
Смерть без обсуждения !
Roman Tannenberg
Смертная казнь - лёгкое наказание,- этим тварям и своя жизнь не очень дорога. Пожизненное заключениебез права на амнистию ; и в камеру, где из него самого "петуха" сделают.
Андрей Пугачев
Какое на хрен пожизненное?? Он что, на налоги родителей лишенных детей этим уродом должен существовать??
Сергей Парков
Почему на наши деньги должны существовать пожизненно злостные преступники? Убийцы, насильники и прочая, прочая, прочая. Получается, что у них есть право на жизнь, а у их жертв нет. Библейское "Око за око" уже не актуально? Или в чести "Подставь другую щеку"? Надо вернуть высшую меру.
Вадим Кузнецов
Разумеется, смертная казнь. Но только после восстановления доверия населения к правохранителям и суду. Пока этого доверия нет, смертную казнь применять просто нельзя. А то будет тьма осужденных к смерти по заявлениям всяких шурыгиных, или по корыстным мотивам, или по судейскому пофигизму (ну проспал "суддья" все заседание, а потом проснулся и сказал: Виновен!). Или полицаям хайпа захотелось. Или занесли им что-то в бумажке. Или просто лень разбираться, а отчетности требуют...
Cергей Шапорев
Пока мы будем восстанавливать всякое доверие, ещё много детей может погибнуть. Надо восстановить смертную казнь с отсрочкой исполнения для неоднократной перепроверки материалов дела и судебного решения. Убедились окончательно-расстрел!
Вадим Кузнецов
Могут. И погибают. И будут, потому что тут еще и родителей вина, отчасти. Ребенок сунул пальцы в розетку. Ребенок полез на проезжую часть. Ребенок хлебнул из папиной бутылочки. Ребенок пошел с незнакомым дядей...
Владимир Зубрев
Смертная казнь для таких тварей - это для них слишком легко и просто . Их надо показательно рвать на куски !
Сергей Росси
Ну и многих ты порвал ? Или так... надо, то оно надо, но кому конкретно ? Сам будешь назначать или поручишь кому ? Вас , фантазеров и прожектеров много, реально делать нет ни кого....
Виктория Виктория
"....педофилия – это преступное состояние ума, при котором у маньяка отключается страх наказания», - говорит адвокат..... У животного, заболевшего бешенством, тоже нет страха смерти, но тем не менее, больное животное убивают и прах сжигают или закапывают глубоко-глубоко, чтобы споры заболевания не распространялись. Так почему же маньяков надо оставлять в живых, пусть даже пожизненно заключив в тюрьму, и кормить на деньги налогоплательщиков, в числе которых и родители погибших детей?.... Эти твари социально опасны. И если у них нет страха наказания, то страх смерти, наверное -то, есть. Вот пусть их приговаривают к смертной казни, но не сразу, а пусть знают приговор и ждут его. Такое ожидание хуже, чем смерть быстрая.
Алексей Белоусов
После первого раза отрезать все причандалы вместе с яйцами, а если не отрезали -при повторном случае однозначно - расстрел
Валерий Шаронов
только публичная казнь это и наглядно и поучительно для других.
Геннадий Кресов
Доказано- смертная казнь! Без вариантов.

Картина дня

наверх