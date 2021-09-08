Каким должно быть наказание для убийц детей

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКаким должно быть наказание для убийц детей Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми.Вернуться к статье3318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВКак не бывает бывших алкоголиков и наркоманов, так и никогда не исправятся такие упыри как этот. Только смертная казнь. Если этот упырь даже под страхом наказания не смог себя сдержать от насилия над детьми значит:ВВЛАДИСЛАВ1. Он до своей судимости уже насиловал детей и получал от этого кайф, который вошёл у него в привычку и сформировал зависимость. Просто изнасилованные скрыли этот факт. 2. Он никогда не остановится если эта зависимость уже сформировалась.Василий МорозовСмерть - это слишком просто. Пожизненное!StarPerЗа ваш счёт.Владимир EвтушенкоПочему мы должны десятилетиями кормить мразей?Альбина КолесниковаСрочно менять законодательство насильник должен сидеть пожизнено.Владимир EвтушенкоТолько расстрелВладимир СоловьевВопрос всем, если полицаи работать не умеют и не хотят, берут первого попавшего, выбивают признание, как тогда? в нашей стране все органы правосудия, работают только на охрану власти, охранники, на нас им наплевать. Уверено утверждать что они раскрывают преступления, наивно.Сергей КозинДля убийц-педофилов должна применяться смертная казнь с отсрочкой приговора на 5-10 лет. Если за это время не находятся доказательства невиновности, она должна приводиться в исполнение. Никакое пожизненное или 25 летнее заключение таких людей не исправят. Да и вообще за смерть другого человека любой убийца должен платить своей жизнью, особенно, пьяные водители, серийники и извращенцыЛюдмила РедькоНу да, насильник держал в сексуальном рабстве двух девочек, уже вышел на свободу и с глумливой улыбочкой дает лошади интервью, типа он теперь чист перед законом. За подобные преступления только пожизненное и не в колонии, а в одиночке.ИРАИДА КРАСИЛОВАВсе, что касается насильников детей-смертьСергей Козинесть риск несправедливого обвинения из-за недоразумения или неверной трактовки его действийzoubovaДля этого есть органы расследования.Смерть паразитам!Николай ХоменкоОднозначно смерть, казнить принародно на площади, отрезать , уши и половые органы, пока эта падаль не истечёт кровью.LLehanaizheОднозначно смертьАлексей ЧистополовЯ не судья, но эти дети будущие мамы, наказание в рамках закона должно быть максимально жёстким. Смертный приговор для таких людей слишком просто.ЮФюра федуловСмерть!!!Валерий Федосеевкак минимум для таких уродов - пожизненное...alexanderЧто касается педофилов, то тут нужна не смертная казнь, о которой метают те, кто стремится в палачи с генеральскими погонами, как это было при Сталине, а медики. Только они смогли бы разработать надежный метод по решению суда лишать опасных инвалидов половой похоти.Владимир КудряшовТаким ТВАРЯМ ТОЛЬКО МУЧИТЕЛЬНАЯ смерная казнь!!!РОМАН МолчановСмерть без обсуждения !Roman TannenbergСмертная казнь - лёгкое наказание,- этим тварям и своя жизнь не очень дорога. Пожизненное заключениебез права на амнистию ; и в камеру, где из него самого "петуха" сделают.Андрей ПугачевКакое на хрен пожизненное?? Он что, на налоги родителей лишенных детей этим уродом должен существовать??Сергей ПарковПочему на наши деньги должны существовать пожизненно злостные преступники? Убийцы, насильники и прочая, прочая, прочая. Получается, что у них есть право на жизнь, а у их жертв нет. Библейское "Око за око" уже не актуально? Или в чести "Подставь другую щеку"? Надо вернуть высшую меру.Вадим КузнецовРазумеется, смертная казнь. Но только после восстановления доверия населения к правохранителям и суду. Пока этого доверия нет, смертную казнь применять просто нельзя. А то будет тьма осужденных к смерти по заявлениям всяких шурыгиных, или по корыстным мотивам, или по судейскому пофигизму (ну проспал "суддья" все заседание, а потом проснулся и сказал: Виновен!). Или полицаям хайпа захотелось. Или занесли им что-то в бумажке. Или просто лень разбираться, а отчетности требуют...Cергей ШапоревПока мы будем восстанавливать всякое доверие, ещё много детей может погибнуть. Надо восстановить смертную казнь с отсрочкой исполнения для неоднократной перепроверки материалов дела и судебного решения. Убедились окончательно-расстрел!Вадим КузнецовМогут. И погибают. И будут, потому что тут еще и родителей вина, отчасти. Ребенок сунул пальцы в розетку. Ребенок полез на проезжую часть. Ребенок хлебнул из папиной бутылочки. Ребенок пошел с незнакомым дядей...Владимир ЗубревСмертная казнь для таких тварей - это для них слишком легко и просто . Их надо показательно рвать на куски !Сергей РоссиНу и многих ты порвал ? Или так... надо, то оно надо, но кому конкретно ? Сам будешь назначать или поручишь кому ? Вас , фантазеров и прожектеров много, реально делать нет ни кого....ВВВиктория Виктория"....педофилия – это преступное состояние ума, при котором у маньяка отключается страх наказания», - говорит адвокат..... У животного, заболевшего бешенством, тоже нет страха смерти, но тем не менее, больное животное убивают и прах сжигают или закапывают глубоко-глубоко, чтобы споры заболевания не распространялись. Так почему же маньяков надо оставлять в живых, пусть даже пожизненно заключив в тюрьму, и кормить на деньги налогоплательщиков, в числе которых и родители погибших детей?.... Эти твари социально опасны. И если у них нет страха наказания, то страх смерти, наверное -то, есть. Вот пусть их приговаривают к смертной казни, но не сразу, а пусть знают приговор и ждут его. Такое ожидание хуже, чем смерть быстрая.АБАлексей БелоусовПосле первого раза отрезать все причандалы вместе с яйцами, а если не отрезали -при повторном случае однозначно - расстрелВалерий Шароновтолько публичная казнь это и наглядно и поучительно для других.Геннадий КресовДоказано- смертная казнь! Без вариантов.Комментировать
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