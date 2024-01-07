Натовское «вундерваффе»: выстрелило и — забыто

На «территории 404» западное оружие «чудесным» образом теряет свою эффективность, а то и просто исчезает Виталий Орлов Фото: AP/TASS Антирейтинг натовского «вундерваффе», составленный «Свободной прессой», по итогам 22 месяцев СВО может выглядеть так: 1) турецкий БПЛА Bayraktar TB2, 2) немецкий ОБТ «Леопард», 3) гаубица «Три топора», 4−5) ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин» (последние три — американская продукция).