БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    В то время и там, где Вы были, таких отморозков не было и быть не могло. Таких "людей" стали завозить позже.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
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Натовское «вундерваффе»: выстрелило и — забыто

Натовское «вундерваффе»: выстрелило и — забыто

На «территории 404» западное оружие «чудесным» образом теряет свою эффективность, а то и просто исчезает Виталий Орлов Фото: AP/TASS Антирейтинг натовского «вундерваффе», составленный «Свободной прессой», по итогам 22 месяцев СВО может выглядеть так: 1) турецкий БПЛА Bayraktar TB2, 2) немецкий ОБТ «Леопард», 3) гаубица «Три топора», 4−5) ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин» (последние три — американская продукция).

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