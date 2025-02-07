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Царьград

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ФСБ задержала четырёх женщин: Агенты СБУ были хорошо обучены диверсионному делу

ФСБ задержала четырёх женщин: Агенты СБУ были хорошо обучены диверсионному делу

Сразу в трёх регионах России спецслужбы обезвредили четырёх агентов Киева, готовивших убийства высокопоставленных офицеров и диверсии на ТЭК.

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Комментарии
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Амара Карпова
Как они прошли через границу? Точно не через Шереметьево💯
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20 час.
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