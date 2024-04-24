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Героев России обеспечат квартирами в Приморье

Героев России обеспечат квартирами в Приморье

По предложению губернатора Приморского края Олега Кожемяко приморские депутаты приняли проект закона «О социальной поддержке в Приморском крае лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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