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Изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защита IP69 и огромная батарея на 7050 мА·ч. Показаны новые варианты Vivo V80 Lite 5G

Изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защита IP69 и огромная батарея на 7050 мА·ч. Показаны новые варианты Vivo V80 Lite 5G

Они выйдут 3 сентября Vivo готовит к запуску в Малайзии новую версию V80 Lite 5G, главным достоинством которой станет аккумулятор рекордной для смартфонов серии ёмкости — 10 000 мА•ч.

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