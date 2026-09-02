Изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защита IP69 и огромная батарея на 7050 мА·ч. Показаны новые варианты Vivo V80 Lite 5G

Они выйдут 3 сентября Vivo готовит к запуску в Малайзии новую версию V80 Lite 5G, главным достоинством которой станет аккумулятор рекордной для смартфонов серии ёмкости — 10 000 мА•ч.
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