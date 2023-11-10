Опубликованы кадры посещения Путиным штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Опубликованы кадры визита российского лидера Владимира Путина в штаб Южного военного округа (ЮВО). Там президент заслушал доклады военачальников о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники.
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