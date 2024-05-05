«Здоровое тело просто так не болит»: о чем предупреждает запах изо рта

Нередко серьезные заболевания сопровождаются неприятным запахом изо рта. Следует помнить, что сам по себе он не является отдельным заболеванием, а лишь симптомом, сигнализирующий о том, что пора бы обратить внимание на свое здоровье.
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