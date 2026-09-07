Минобороны России эвакуировало 1500 человек из Красноармейска

Министерство обороны России сообщило об эвакуации 1,5 тысяч мирных жителей из Красноармейска в ДНР. В освобождённом городе остаются 2 тысячи человек, которым оказывается помощь с питанием, водой и медициной, несмотря на обстрелы ВСУ.