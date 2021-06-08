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Евросоюз приветствовал решение трибунала по делу генерала Младича

Евросоюз приветствовал решение трибунала по делу генерала Младича

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и член Еврокомиссии Оливер Варгейи заявили, что Европейский союз приветствовал окончательное решение международного трибунала по делу лидера боснийских сербов генерала Ратко Младича, передает Интерфакс.

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