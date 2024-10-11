«Формируется миропорядок, отражающий многообразие всей планеты»: Путин — о новой эпохе в международных отношениях

Владимир Путин прибыл в Ашхабад по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Президент России принял участие в международном форуме, посвящённом 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии