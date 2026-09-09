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Steven Spielberg's 'Disclosure Day' to stream Oct. 9 on Peacock

"Disclosure Day," a sci-fi thriller film directed by Steven Spielberg and starring Emily Blunt, will start streaming on Peacock in October.

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