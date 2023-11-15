Самый быстрый интернет запустили в Китае

Интернет-кабель с рекордной скоростью в 1,2 терабита в секунду был разработан в Китае. Данный проект является результатом сотрудничества Университета Цинхуа, оператора China Mobile и компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.
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