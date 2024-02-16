Байден обвинил власти РФ в смерти Навального. Лидеры стран Глобального Юга не заметили сообщений о его кончине

Пока Джо Байден обращался к американцам по случаю смерти российского оппозиционера (не забыв при этом упомянуть Украину и выделение денег этой стране), вдова Навального* Юлия встречалась с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в Мюнхене – и не выглядела при этом расстроенной.
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