Байден обвинил власти РФ в смерти Навального. Лидеры стран Глобального Юга не заметили сообщений о его кончине

Пока Джо Байден обращался к американцам по случаю смерти российского оппозиционера (не забыв при этом упомянуть Украину и выделение денег этой стране), вдова Навального* Юлия встречалась с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в Мюнхене – и не выглядела при этом расстроенной.