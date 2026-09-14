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Царьград

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Урал отправил за рубеж 367 тонн шоколада и сладостей

Урал отправил за рубеж 367 тонн шоколада и сладостей

Порядка 367 тонн кондитерской продукции отгрузили в 2026 году предприятия Урала зарубежным покупателям.

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