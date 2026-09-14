Урал отправил за рубеж 367 тонн шоколада и сладостей

Порядка 367 тонн кондитерской продукции отгрузили в 2026 году предприятия Урала зарубежным покупателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Рубио заявил о на...
- Вячеслав Володин ...
- Вдова Кашпировско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым