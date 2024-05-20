«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана

Трагическое крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси кажется «интересным совпадением» после недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и поступающих угроз президенту Сербии Александру Вучичу.
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