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«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана

«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана

Трагическое крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси кажется «интересным совпадением» после недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и поступающих угроз президенту Сербии Александру Вучичу.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Армяшки хачи или их хозяева пиндосы или жабоеды.
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20 час.

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