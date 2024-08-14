Премьер Японии Кисида подтвердил свое намерение не выдвигаться на второй срок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 14 августа в ходе пресс-конференции подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре этого года.
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