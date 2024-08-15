Швентек о 5 нереализованных матчболах: «Я вроде бы ничего не меняла, но стала играть пассивнее»

Полька обыграла Варвару Грачеву – 6:0, 6:7(8), 6:2. Во втором сете у Швентек было четыре матчбола при счете 5:2 на подаче француженки и еще один – на тай-брейке «Я знала, что у меня есть возможность выиграть, потому что было пять матчболов.