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За рулем

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Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3 — тест в цифрах

Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3 — тест в цифрах

Как едут по шоссе и бездорожью полноприводные Changan Uni-S и Haval H3, собранные в России, и ввозимый из Китая Geely Cityray с передним приводом? Чем отличаются эти кроссоверы по оснащению? Насколько хорошо они адаптированы к потребностям отечественных автомобилистов? Ответы на эти и другие вопросы – по ссылке.

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