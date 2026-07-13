Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3 — тест в цифрах

Как едут по шоссе и бездорожью полноприводные Changan Uni-S и Haval H3, собранные в России, и ввозимый из Китая Geely Cityray с передним приводом? Чем отличаются эти кроссоверы по оснащению? Насколько хорошо они адаптированы к потребностям отечественных автомобилистов? Ответы на эти и другие вопросы – по ссылке.