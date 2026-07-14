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Дмитрий Колдун показал редкое фото с женой и повзрослевшими детьми с отдыха в Турции

Дмитрий Колдун показал редкое фото с женой и повзрослевшими детьми с отдыха в Турции

Певец Дмитрий Колдун порадовал поклонников семейными кадрами. Артист проводит отпуск в Турции и выложил в личном блоге редкое фото с супругой Викторией Хамицкой и повзрослевшими детьми.

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