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Напарник Харрис назвал ее опыт работы в фастфуде преимуществом перед Трампом

Напарник Харрис назвал ее опыт работы в фастфуде преимуществом перед Трампом

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц заявил, что выдвинутая на пост президента от демократов Камала Харрис, в отличие от своего основного соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, умеет сервировать мороженое, поскольку в молодости работала в сфере фастфуда.

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