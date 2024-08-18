Напарник Харрис назвал ее опыт работы в фастфуде преимуществом перед Трампом

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц заявил, что выдвинутая на пост президента от демократов Камала Харрис, в отличие от своего основного соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, умеет сервировать мороженое, поскольку в молодости работала в сфере фастфуда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии