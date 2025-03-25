Можно ли научиться говорить на языке шимпанзе?

Можно ли научить обезьяну говорить с людьми? Да, можно. Ещё с середины прошлого века мы обучаем приматов понимать человеческую речь, отвечать жестами или лексиграммами — специальными значками, каждый из которых обозначает действие или конкретный объект.
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