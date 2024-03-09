Страна «будет распущена». Американский журналист предсказал образование «новой Украины». Как сообщает журнал The American Spectator, финальным аккордом в конфликте на Украине станет «октябрьский сюрприз» перед выборами президента США.
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