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The American Spectator предсказал раздел Украины перед выборами в США

The American Spectator предсказал раздел Украины перед выборами в США

Страна «будет распущена».   Американский журналист предсказал образование «новой Украины». Как сообщает журнал The American Spectator, финальным аккордом в конфликте на Украине станет «октябрьский сюрприз» перед выборами президента США.

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