Маск допустил разблокировку аккаунта конспиролога Алекса Джонса в Х

Генеральный директор компании SpaceX, бизнесмен Илон Маск может разблокировать аккаунт известного американского конспиролога и радиоведущего Алекса Джонса в социальной сети Х* после голосования пользователей.
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