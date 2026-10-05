L'Antidiplomatico: Зеленский спровоцировал ответ ВС России

Владимир Зеленский своими угрозами нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвал жёсткий ответ от Министерства обороны России.
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