Индия: По меньшей мере 22 строителя погибли после обрушения строящегося туннеля гидроэлектростанции NHPC Teesta Stage VI в Самардунге, округ Намчи, штат Сикким, 20 июля в результате предполагаемого взрыва метана.
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