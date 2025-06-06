Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    нечего им  делать  в России  мерзавцамНародный артист Р...
  • Elena Dmitrieva
    Да что тут обсуждать? Голую вечеринку разогнали, а эту идиотку ? Пусть и дальше опускает уровень нашей эстрады? Хотя ...Вот это позорище ...
  • ПавелЗзаварзин
    Какое счастье для россиян!!! Михайлов, Исхаков, Гигинеишвили - слабаки, а Швидлер - гигант! Вот чем знаменита Оболенц...Надежда Оболенцев...

Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх