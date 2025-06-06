Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.
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