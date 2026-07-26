Отправились на выставку

Продолжают всплывать некрологи тех, кого обнулили российские ракеты на выставке "Армада".На фото лава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.
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Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
отродью человечества сколотим крепкий гроб!
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1 м.
Misha Glusch
а че не вэбали, кода хохлота скучковалась, требуя вернуть пост министра обороны федорову? эх, какой момент упустили...
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1 м.
СХ
Сергей Храмов
Политическая составляющая для России закончилась, сняты белые перчатки и началось полное уничтожение Украины как государства. РВСН.
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1 м.
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