Спички - не игрушка

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  • Александр Лисовский
    А вообще конечно , правда единственный глаз выколет.Путин набросил уд...
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    Ну тебе с одним глазом виднее . А вообще по аватарке можно предсказать кому и где лечиться надо , а может уже и поздно !Путин набросил уд...

Сытый бунт зажравшихся мажоров

Сытый бунт зажравшихся мажоров

Периодически в комментариях приходится слышать от мамкиных революционеров что-то типа «Вам, сытым и зажравшимся, не понять».

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Александр Григоров
браво ...все верно сказано ...
Ольга Томашевич (Вишневская)
Роджерс, как всегда, великолепен.
карюкалов вячеслав
Мда.
Наталья Иванова
Надо запретить работать в средствах массовой информации лицам с двойным гражданством (например, Брилев) и кого обучали в Америке в качестве лидера России или лидера мира, т. е. по политическим программам местного управления. Под эту программу, например, подпадает Захар Прилепин, Семин и др.
Аркадий Цыганов
Круто! Уважение Александр вам и вашему отцу!+++
Ирина Волкова
Наш человек!!! Спасибо.

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