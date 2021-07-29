Сытый бунт зажравшихся мажоров

Спички - не игрушкаПолитикаСытый бунт зажравшихся мажоровПериодически в комментариях приходится слышать от мамкиных революционеров что-то типа «Вам, сытым и зажравшимся, не понять».Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровбраво ...все верно сказано ...Ольга Томашевич (Вишневская)Роджерс, как всегда, великолепен.карюкалов вячеславМда.Наталья ИвановаНадо запретить работать в средствах массовой информации лицам с двойным гражданством (например, Брилев) и кого обучали в Америке в качестве лидера России или лидера мира, т. е. по политическим программам местного управления. Под эту программу, например, подпадает Захар Прилепин, Семин и др.Аркадий ЦыгановКруто! Уважение Александр вам и вашему отцу!+++Ирина ВолковаНаш человек!!! Спасибо.Комментировать
Свежие комментарии