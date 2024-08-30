Контрафактные подшипники для Минобороны РФ: новые аресты в Москве

Пресненский районный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) Игоря Миронова и Олега Иванова за превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии