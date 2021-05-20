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21-23.05 RUSSIAN GRILL FEST в Москве

21-23.05 RUSSIAN GRILL FEST в Москве

Уже в эти выходные — 21, 22 и 23 мая, ярко откроется летний барбекю-сезон, на Дизайн-заводе «Флакон состоится RUSSIAN GRILL FEST, где соберутся самые большие любители гриля со всей страны: шефы, гриль-академики, рестораторы, производители и поставщики барбекю-оборудования, фермеры, мясники и мастера деликатесов, архитекторы, дизайнеры, блогеры, рокеры и просто те, кому хочется поесть жаренного на гриле.

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