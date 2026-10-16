В Европейской народной партии (ЕНП), к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обострилась борьба за руководящие посты перед внутрипартийными выборами, пишет Politico.
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