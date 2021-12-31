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«Вести себя так, как вели бы США»: Путин несколько раз доносил до Байдена одну и ту же мысль

«Вести себя так, как вели бы США»: Путин несколько раз доносил до Байдена одну и ту же мысль

В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом глава РФ Владимир Путин несколько раз обозначил позицию Москвы по гарантиям безопасности и американский лидер с ней согласился.

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