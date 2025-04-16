Девушка попала в больницу и стала инвалидом из-за внезапной проблемы в туалете

Daily Mirror: Британка Анна Грей не может мочиться из-за редкой болезни 27-летняя женщина по имени Анна Грей шесть лет не может самостоятельно помочиться из-за редкого заболевания, которое возникло внезапно и полностью изменило ее жизнь.
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