Месут Озил © m10_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист «Реала» и «Арсенала» Месут Озил призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) снять санкции с России.
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