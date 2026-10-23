Месут Озил © m10_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист «Реала» и «Арсенала» Месут Озил призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) снять санкции с России.