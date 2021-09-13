В Шымкенте снижены тарифы на тепло в старой части города

Ориентировочная сумма экономии потребителей составит 50 млн тенге. Ранее, на основании пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент были снижены тарифы для потребителей АО «3-Энергоорталык» на услуги по производству тепловой энергии с 4595,24 тенге/Гкал до 4384,4 тенге/Гкал с вводом в действие с 1 октября 2021 года.