Определены финалисты конкурса «Арт-проект: Моя Москва» по направлению «Рисунок»

15 октября завершился прием заявок на конкурс «Арт-проект: Моя Москва» по направлению «Рисунок». Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, из 3,4 тысячи поступивших работ эксперты определили 150 финалистов.
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