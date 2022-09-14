Медвежий угол

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Зеленский: Украина будет без света, без газа, без воды и еды – лишь бы без России

Зеленский: Украина будет без света, без газа, без воды и еды – лишь бы без России

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к россиянам с заявлением о готовности жить без них, даже если для этого придется отказаться от света, газа, воды и еды: «Вы до сих пор думаете, что мы «один народ»? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам:Без газа или без вас? Без вас.

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