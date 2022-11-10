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Иран стал самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники у россиян

Иран стал самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники у россиян

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы россиян на различные категории жилья в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и выяснил, куда пользователи планируют отправится на новогодние праздники.

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