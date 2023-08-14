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Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

В первом тайме вингер «Барсы» был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу. Тренер каталонцев тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

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