Главой Онежского района стала Вера Пономарева

За участницу регионального проекта «Школа глав» депутатами районного Собрания проголосовали единогласноОбразование Веры Пономаревой включает Архангельский сельскохозяйственный техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», а также Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».