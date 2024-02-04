Главой Онежского района стала Вера Пономарева

За участницу регионального проекта «Школа глав» депутатами районного Собрания проголосовали единогласноОбразование Веры Пономаревой включает Архангельский сельскохозяйственный техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», а также Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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