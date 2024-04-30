Шоу-бизнес: Как Алла Пугачёва и Лолита смогли сохранить дружбу, несмотря на обиды и разницу в политических взглядах

Умение дружить в последнее время стало одной из самых больших ценностей. Люди ссорятся и перестают общаться из-за незначительных ссор или расхождения во мнениях, а уж расстояние и противоположные позиции по вопросам политики часто приводят к тому, что даже родственники вычёркивают друг друга из жизни.
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