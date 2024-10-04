Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Столичные специалисты также занимаются ремонтом дорог В соответствии с соглашениями между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой народных республик, специалисты из столицы оказывают помощь в восстановлении многоквартирных домов, медицинских и образовательных учреждений, инженерных сетей, а также в подготовке городов к зимнему сезону.