Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Столичные специалисты также занимаются ремонтом дорог В соответствии с соглашениями между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой народных республик, специалисты из столицы оказывают помощь в восстановлении многоквартирных домов, медицинских и образовательных учреждений, инженерных сетей, а также в подготовке городов к зимнему сезону.
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